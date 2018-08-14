Çavuşoğlu'ndan Brunson açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Lavrov ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu’nun açıklamasından satır başları:

Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Kendisine hoş geldiniz diyoruz.

Çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz

Vize meselesi çok önemli. Rusya vatandaşlarının ülkemize vizesiz gelmesi bizi mutlu ediyor.

Bizim vatandaşlarımızın da vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. İnşallah bu sorunu da çözeceğiz.

Lavrov’un açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye ile stratejik ortaklığımızın artması için adımlar atılacak. Dünyada bir dönüm noktası yaşıyoruz. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş yaşanıyor.

Bazı batı partnerlerimiz diplomasi kültürünü yitirmiş haldeler.

Türkiye şile hep beraber şunun taraftarıyız: çeşitli meseleler, Suriye meselesi olsun çözülmelidir bu meseleler.

Kısa süre önce terör gruplarına karşı nasıl mücadele edebiliriz, terörden vazgeçenleri sivil hayata nasıl döndürebiliriz bunları görüştük.

Barışçıl çözüm arayışındayız.



ABD'nin tek taraflı yaptırımları gayrimeşru ve illegal...

SORU-CEVAP

Konuşmaların ardından iki bakan gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı.

İDLİB MESELESİ

LAVROV: İdlib bölgesi çatışmasızlık bölgesi. Belli şartlarla oluşturuldu. Bu şartlardan birisi ateşkes teröristleri kapsamayacaktı. Binlerce militan orada mevcut BM verilerine göre.

Suriye ordusu orada çeşitli saldırılara uğruyor orada. İdlib konusunda mutabakatlar ele alındı.

ÇAVUŞOĞLU: Şu anda İdlib bölgesinde yapılması gereken şey son derece nettir. Bizim 12 tane gözlem noktamız var. Bunların görevi ateşkesi bozanların tespit edilip önlemlerin alınmasıdır.

İdlib’te 3 milyondan fazla sivil yaşadığı söyleniyor. Ama bazı terörist gruplar da var. Bunlar İdlib içinde muhalifler ve sivillere de tehdit oluşturuyor.

Bizim bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Terörist var diye hastaneleri okulları bombalamak felaket olur.

Ilımlı muhalefet ve teröristleri ayırmak lazım.

TÜRK BÜYÜKELÇİNİN BEYAZ SARAYDA BOLTON’LA GÖRÜŞMESİ

ÇAVUŞOĞLU: ABD’de kargaşa var. Bu krizi çözmek isteyenler de var bu krizden faydalanmak isteyenler de var. Tam bir karmaşa var gerçekten. Kimin ne yaptığı belli değil. Sadece bize yönelik değil. Başka ülkelerle ilişkiler de de bu görülüyor. Net bir mesajı verdi büyükelçimiz baskı tehdit yaptırımla Türkiye ile ilişkilerde ancak bir kaos olur kötüye gider. ABD yaptırım dilini bir kenara bırakıp diyalogla çözüme kavuşturmalıdır. Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok. ABD'nin Ankara maslahatgüzarı ziyaret edecek.

ABD’NİN YAPTIRIM KARARLARI

ÇAVUŞOĞLU: Bu kabadayılık devrinin bitmesi gerekiyor. ABD eğer itibarlı bir ülke olarak devam etmek istiyorsa tek başına dayatmalarla olmaz. Herkesi eşit ortak olarak görmekle olur. Türkiye’ye yönelik son saldırılarından dolayı Avrupa’da ciddi bir endişe var. ABD parasını ve elindeki gücü Avrupa ülkelerine saldırmak için de kullanmaya başladı.Dolayısıyla Dolardan kaçma isteğini görmeye başladık. İstikrarlı bir Türkiye Avrupa ve tüm komşuları için önemlidir.