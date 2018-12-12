Çavuşoğlu'ndan Bozkurt ve Rabia uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl ile telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan görüşmede Avusturya'daki Sembol Yasası'nı ele aldı.

"Bozkurt" ve "Rabia" işaretleri Sembol Yasası kapsamına alınmıştı

Avusturya'da aşırılık yanlısı örgütlere ait sembolleri yasaklayan 2014 tarihli Sembol Yasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun dün Avusturya Ulusal Meclisindeki oylamada kabul edilmişti.

Türkiye kınadı

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sembol Yasası'ndaki değişiklikle Türkiye ve İslam dünyası tarafından kullanılan sembollerin "terörle mücadele" kapsamına alınmasına ilişkin, "Ülkemizde yasal bir siyasi partinin sembolü olan 'bozkurt' ve birçok ülkede Müslümanlar tarafından yaygın olarak kullanılan 'Rabia' işaretlerinin Sembol Yasası kapsamına alınmasını kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Yasanın demokratik değerlerle bağdaşmadığı, meşru siyaset zeminini daralttığı ve sadece söz konusu siyasi sembolleri kullananları değil topyekun siyaset kurumunu ve demokrasiyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'nin Avusturya makamlarından bu "vahimhatanın" düzeltilmesini beklediği kaydedilmişti.