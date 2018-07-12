Çavuşoğlu'ndan Amerikalı senatörlere gözdağı! Etkileri olur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası ABD'li senatörlerle yaptığı görüşmede , "Kongre'de F-35 projesi ve S-400'ler bağlamında Türkiye'yi hedef alan girişimlere tepkimizi açıkça ortaya koyduk. Bu tür girişimlerin ilişkilerimize olumsuz etkileri olacağını vurguladık." ifadelerini kullandı.

"TEPKİMİZİ AÇIKÇA ORTAYA KOYDUK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası ABD'li senatörlerle bir araya geldi.

ABD'li senatörlerin S-400'ler üzerinde Türkiye'yi hedef alan girişimlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "ABD'li Senatörler Thom Tillis ve Jeanne Shaheen ile Brüksel'de yaptığımız görüşmede, Kongre'de F-35 projesi ile S-400ler bağlamında Türkiye'yi hedef alan girişimlere tepkimizi açıkça ortaya koyduk. Bu tür girişimlerin ilişkilerimize olumsuz etkileri olacağını vurguladık." açıklamasında bulundu.