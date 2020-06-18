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Siyaset

Çavuşoğlu’ndan Almanya’nın Türkiye’yi riskli bölge listesine dahil etmesine tepki

Alman medyasına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Türkiye’yi salgında riskli ülkeler listesine dahil etmesine tepki göstererek, "Alman sağlık sigortasının maliyetleri karşılamaması durumunda Türkiye tedavi için masrafları üstlenecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:26:41 -
Çavuşoğlu’ndan Almanya’nın Türkiye’yi riskli bölge listesine dahil etmesine tepki

Alman medyasına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın Türkiye’yi salgında riskli ülkeler listesine dahil etmesine tepki göstererek, "Alman sağlık sigortasının maliyetleri karşılamaması durumunda Türkiye tedavi için masrafları üstlenecektir" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman ARD televizyonunda yayınlanan programda konuştu. Almanya’da Türkiye’nin riskli bölgeler listesine alınmasını sert bir dille eleştiren Bakan Çavuşoğlu, federal hükümetin Türkiye’yi bir risk alanı olarak sınıflandırmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Çavuşoğlu, "Bir tatilcinin ağır hastalanması ve Alman sağlık sigortasının maliyetleri karşılamaması durumunda Türkiye tedavi için masrafları üstlenecektir" dedi.



"Siyasi karar"


Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştüğünü belirterek, "Heiko Maas ile yaptığım telefon görüşmesinde seyahat uyarısının devam ettirilmesi siyasi bir karar, bunu açıkça belirttim. Türkiye salgınla mücadelede Almanya kadar başarılı bir şekilde mücadele verdi. Seyahat uyarıları ve riskli bölge olarak sınıflandırılması Türkiye’ye yapılan bir haksızlıktır" diye konuştu.



Türkiye’ye heyet gönderilmesi talebi


Türk ve Alman sağlık sistemlerinin dünyanın en iyisi olduğunu belirten Çavuşoğlu, turizmde hijyen standartlarının en üst düzeyde garanti altına alınması için önlemler alındığını ve Teknik Gözetim Derneği (TÜV) ile birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü mevkidaşı Maas’tan Türkiye’deki hazırlıkları kontrol etmesi için Alman uzmanları Türkiye’ye göndererek durumu yerinde incelemelerini önerdiğini belirtti.

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