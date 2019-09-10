Çavuşoğlu'ndan ABD'ye canlı yayında rest! Bölgeye gireriz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge çalışmalarına ilişkin "ABD ile güvenli bölge müzakerelerine başladığımız zaman iyi bir başlangıç yapıldı ancak uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık. Hazırlığımız yaptık. Bölgeye gireriz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları; Laf olsun diye müzakere yapmanın bir anlamı yok, müzakereler net bir çerçevede olmalı. ABD ile güvenli bölge müzakerelerine başladığımız zaman iyi bir başlangıç yapıldı ancak uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık. Hazırlığımız yaptık. Bölgeye gireriz Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.