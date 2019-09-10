Çavuşoğlu'ndan ABD'ye canlı yayında rest! Bölgeye gireriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile güvenli bölge çalışmalarına ilişkin "ABD ile güvenli bölge müzakerelerine başladığımız zaman iyi bir başlangıç yapıldı ancak uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık. Hazırlığımız yaptık. Bölgeye gireriz." dedi.10 Eylül 2019 Salı 12:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile ortak basın toplantısında konuştu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;
Laf olsun diye müzakere yapmanın bir anlamı yok, müzakereler net bir çerçevede olmalı.
ABD ile güvenli bölge müzakerelerine başladığımız zaman iyi bir başlangıç yapıldı ancak uyarılarımızı da net bir şekilde açıkladık.
Hazırlığımız yaptık. Bölgeye gireriz
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