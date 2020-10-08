Çavuşoğlu: Yunanistan ile mutabık kaldık

Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC) katılmak üzere bu ülkeye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmede ikili konular başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası çevresinde ortaya çıkan anlaşmazlık konularını ele aldı.

Görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçip kısa bir açıklama yapan Çavuşoğlu, "İstikşafi görüşmelerin ileri bir tarihte yapılması için mutabık kaldık" dedi.

Çavuşoğlu, "Haklı davamızı her yerde anlatacağız." diye konuştu.