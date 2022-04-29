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Gündem Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile görüştü
Gündem

Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 22:35:00 -
Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turuna devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile görüştü.

Heyetler arası görüşme gerçekleştirildi

İki bakan önce ikili ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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