Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İkili arasında yapılan görüşmede Suriye, İdlib, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.09 Eylül 2019 Pazartesi 17:35
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye, İdlib, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.
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