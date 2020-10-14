Çavuşoğlu, ‘Türkiye Suriye'den çekilsin’ diyen İsveçli bakana ‘size kim yetki verdi” diye sordu

İsveçli bakanın Türkiye’nin Suriye’den çıkması gerektiği şeklinde açıklama yapmasına sert çıkan Çavuşoğlu, “Siz hangi yetkiyle Türkiye’nin Suriye’den çekilmesini istiyorsunuz?” sözleriyle tepki gösterdi.



İsveçli Bakan’ın “Türkiye’yi Suriye’den çekilmesi için uyarıyoruz” şeklinde kullandığı ‘urge’ kelimesini eleştiren Çavuşoğlu, “Diplomaside ‘urge’ kelimesini kullanmak tepeden bakmak gibi bir yaklaşımdır doğru bir yaklaşım değildir o kelime yanlış. ‘Call on’ diyebilirsiniz tamam. Siz kimden aldığınız yetkiyle Türkiye’nin Suriye’den çekilmesini istiyorsunuz, ya da Türkiye’yi uyarıyorsunuz. Suriye’deki rejim, İsveç’e ya da Avrupa Birliği’ne böyle bir yetki mi verdi? Neden PKK’ya YPG’ye destek veriyorsunuz? Biz her toplantıda Soçi Astana Cenevre toplantılarında ortaya çıkan İdlib’le ilgili tüm metinlerde bir şeyi vurguluyoruz: Suriye’nin toprak bütünlüğü. Biz Suriye’yi bölmek istemiyoruz. Ama siz Suriye’yi bölmek isteyen PKK’lılara destek olmak için Türkiye’ye çekil diyorsunuz. Uluslararası hukukta var mı böyle bir şey?” diye konuştu.



Çavuşoğlu, Ukrayna ve Gürcistan karşısında uluslararası toplumun takındığı tutumu örnek göstererek şu ifadeleri kullandı: “Ateşkes çağrısına ilaveten Ermenistan’a da ‘Azerbaycan topraklarından çekil’ diye bir çağrı olursa, BMGK ve İsveç’in de dönem başkanlığını üstleneceği AGİT kararlarını hatırlatarak bu çağrı yapılırsa o zaman uluslararası toplumun gerçekten bu sorunu çözme arzusunu görebiliriz” diye konuştu. Bu çağrının yapılmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Gürcistan karşısında uluslararası toplumun takındığı tutumu örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:



“Ukrayna’da AGİT’in misyonunun başında da bir büyükelçimiz var, Halit Çevik. Ukrayna’daki durumu da değerlendirme fırsatı bulduk, aynı şekilde Gürcistan’da da AGİT’in misyonları var. Şimdi Kırım ve Ukrayna toprakları ya da Gürcistan toprakları söz konusu olduğu zaman AGİT dahil hepimiz ne diyoruz, ‘Rusya’ya da oradaki başka unsurlar çekilsin. Buralar Gürcistan’ın ve Ukrayna’nın topraklardır.’ Ama aynı çağrıyı Karabağ söz konusu olunca yapmıyoruz.”