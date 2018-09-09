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Çavuşoğlu: Sadece ABD değil, bize saldıran kardeş Müslüman ülkeler de var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk ekonomisine bir saldırı olduğunu belirterek, “Bu saldırının arkasında sadece ABD var dersek aldanırız. Bazı ülkelerin olduğunu biliyoruz, kardeş Müslüman ülkeler de var.” dedi.

09 Eylül 2018 Pazar 08:59
Çavuşoğlu: Sadece ABD değil, bize saldıran kardeş Müslüman ülkeler de var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte Antalya’nın Alanya ilçesinde Yeni Alanya Gazetesi’nin 51. yıldönümü ve Dim Medya A.Ş.’nin bir diğer yayın organı olan DİM TV’nin 1. yılı sebebiyle Alanya’da bir restoranda düzenlenen törene katıldı.

"BİZE SALDIRAN KARDEŞ MÜSLÜMAN ÜLKELER DE VAR"

Son zamanlarda dövizde dalgalanmaların olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bunun bir saldırı olduğuna dikkat çekti. "Bu bir saldırıdır, geçecek" diye beklemeye gerek olmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığımızın da liderliğinde ciddi çalışıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Güçlü bir banka disiplinimiz var. Mali disiplinimizi asla bozmadık. Merkez bankası rezervlerimiz de öyle. Bu saldırının arkasında sadece ABD var dersek aldanırız. Bazı ülkelerin olduğunu biliyoruz, kardeş Müslüman ülkeler de var. Bunun üzerinden de geleceğiz. Krizlerde nasıl güçlendiysek, bunu da atlatacağız. Bu krizi atlattıktan sonra, Türkiye’yi kimse tutamaz. Alt yapıda, üst yapıda tüm hedeflerimize ulaşacağız. Allah’tan başka kimse bizi döndüremez. Milletçe tek yürek olduk. Bu süreçte milletimizin sergilediği duruş çok önemli oy versin ya da vermesin. MHP’yle ittifak kurduk, oy verenler kadar vermeyenlerden de çok ciddi destek gördük. Uyanan bir milletiz. Sürekli ‘Bundan nasıl fayda sağlayabiliriz’ diye düşünenler, etik olmayan, kanuna aykırı hareket eden var. Devlet bunlardan hesabını sorar. Kanuna aykırı hareket edenlerden devlet hesap sorar ve soracaktır."

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 08:59
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