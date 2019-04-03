Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’nun 70’inci yıl dönümü münasebetiyle ABD’nin başkenti Washinton’a geldi. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

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