Çavuşoğlu, Mogherini'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Koleji rektörlüğüne seçilen eski AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yi aradı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ni yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Mogherini, yeni görevine 1 Eylül'de başlayacak.

Mogherini, 2014 ile 2019 yılları arasında AB Yüksek Temsilcisi ve aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

AB'deki görevinden önce İtalya Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Mogherini, 2008 ile 2014 arasında İtalyan Meclisinde milletvekili olarak bulunmuştu.

Belçika ve Polonya'da kampüsleri bulunan Avrupa Koleji, lisans eğitimi sonrası Avrupa Birliği'ni ilgilendiren siyasi, hukuki, ekonomik ve dış ilişkiler konularında eğitim veriyor ve AB'ye yeni liderler yetiştirmeyi amaçlıyor.