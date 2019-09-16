Çavuşoğlu: Milli birlik için medyaya büyük görev düşüyor

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü.

İstanbul’da gerçekleşen görüşmede, bölgesel meseleler, dış politikada gelinen durum ve medyanın rolü ile ilgili sohbet edildi.

Samimi havada gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin hassas günlerden geçtiğini ve ülke içerisinde hangi görüşten olursa olsun milli meselelerde birlik olmanın önemine dikkat çekti.

Çavuşoğlu bu anlamda medyaya da büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Karahasanoğlu: Milli meselelerde yanınızdayız

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu da Akit Medya olarak hayırlı hizmetlerde ve milli meselelerde her zaman iktidarın yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini ifade ederek, Bakan Çavuşoğlu’na başarı dileklerinde bulundu.

Çavuşoğlu da ziyaretlerinden dolayı Akit TV yöneticilerine teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı iyi niyet temennileri ile sona erdi.