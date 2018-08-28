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Çavuşoğlu Litvanya'da Grybauskaite ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak için Litvanya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ile görüştü.

28 Ağustos 2018 Salı 10:39
Çavuşoğlu Litvanya'da Grybauskaite ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite tarafından kabul edildi. 

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Vilnius'a gelen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabulde, bağımsız Litvanya'nın yeniden tesisinin 100. yılı kutlamaları vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriklerini ve iyi dileklerini Grybauskaite'ye iletti.

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler ile iş birliği imkanlarını değerlendirecek. Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:39
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Daila Grybauskaite
  3. Litvanya Cumhurbaşkanı
  4. Resmi temaslar

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