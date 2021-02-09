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Siyaset Çavuşoğlu Kuveyt’te! Bölgesel gelişmeler ele alınacak
Siyaset

Çavuşoğlu Kuveyt’te! Bölgesel gelişmeler ele alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için Kuveyt’e geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 00:10:00 -
Çavuşoğlu Kuveyt’te! Bölgesel gelişmeler ele alınacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9-11 Şubat tarihleri arasında resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği Körfez turunun ilk durağı olan Kuveyt’e geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İkili ilişkilerimizi ele almak ve güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Körfez turumuzun ilk durağı dost ve kardeş Kuveyt'teyiz” dedi.

Çavuşoğlu’nun Kuveyt’in ardından Umman ve Katar’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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