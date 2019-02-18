Çavuşoğlu: "İttifak seçim değil, Türkiye’nin ve milletin bekasıdır”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Burdur’da güçlü Türkiye için bir ve birlik içinde dayanışma içinde olunması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Burdur Cumhuriyet Meydanı’ndan düzenlenen mitinginde konuştu. Çavuşoğlu, Antalya’nın ekonomisinin, kültürünün doğal yapısının kalkınmasına Burdurlu hemşehrilerinin büyük katkısı olduğunu dile getirdi.

"Son 5 yılda Burdur’da bir hizmet oldu mu?" diye soran Çavuşoğlu, “Burdur’daki CHP’li arkadaşlarımızda bıkmış, yaka silkiyor. Ama şimdi Burdur’u bu zihniyetten kurtarma zamanıdır. Desteğiniz ile Deniz Kurt’u iş başına getireceğiz. Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Burdur’u yeniden ayağa kaldıracağız. Deniz Kurt, Cumhur İttifakı’nın adayıdır. Tüm MHP’li ve CHP’li kardeşlerimden destek istiyoruz. Artık vatandaşımızın kimin hizmet yapacağını biliyor. Deniz Kurt’ta Burdur’a çok güzel hizmetler yapacak. Antalya’da yaşayan Burdurlularda, Menderes Türel diyor” dedi.

"Güçlü Türkiye için bir ve birlik içinde dayanışma içinde olmalıyız”

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı gereği bazı yerlerde ittifak yaptık. Bu ittifak seçim değil, millet aklı, Türkiye’nin ve milletin bekasıdır. Pazara kadar değil mezara kadar sürecektir. Güçlü Türkiye için bir ve birlik içinde dayanışma içinde olmalıyız. Her zamankinden şimdi daha güçlüyüz. Şimdi sahada masada da güçlüyüz. Teröristleri içeride ve dışarda inlerine gömerken güçlü müyüz? Irak ve Suriye’de harekata başlarken başkasından izin alıyor muyuz? Bundan rahatsız olanlar var, bu bizim sorunumuz değil. Onlara tavsiyemiz. Hazmetme kapasitenizi geliştirin."

"Türkiye’den başka, kutsal ve milli davaları savunan başka ülke yok”

Türkiye’nin her zamankinden daha fazla güçlü olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kadrolarından başka, Türkiye’den başka, kutsal ve milli davaları savunan başka ülke yoktur. Bir ülkenin güçlü olabilmesi için şehirlerinin de güçlü olması gerekir. Ülkenin kalkınması için şehirlerin de kalkınması gerekir. Şehri kim yönetecekse ona destek vereceğiz. Kimin hangi ittifaka oy vereceği önemlidir. Cumhur İttifakı, millet aklı Türkiye’nin bekası için kuruldu. Peki karşı ittifak ne zillet ittifakı. Ve zillet ittifakı içinde kim var.? PKK, DHKp-C, TİKKO ne kadar terör örgütü bu ittifakın içindedir. Milletçi CHP’liler bu ittifaka oy verir mi? Vermez. Herkesin görüşüne saygımız var. Zillet ittifakına Burdurlular oy vermez. PKK’nın olduğu ittifaka, Antalya, Isparta Burdur oy vermez” diye konuştu.