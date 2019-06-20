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Çavuşoğlu, İsfahan’da THY ofisini açtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın İsfahan kentinde Türk Hava Yollarının satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:40
Çavuşoğlu, İsfahan’da THY ofisini açtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’ın İsfahan kentinde Türk Hava Yollarının satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında İsfahan kentine geldi. Yarın da devam edeceği İsfahan temasları kapsamında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşecek olan Çavuşoğlu, İsfahan kentinde Türk Hava Yollarının, satış ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, ofisin açılışını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milli havayolumuz ve gururumuz Türk Hava Yolları’nın #İsfahan’da açtığı yeni ofis hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


Çavuşoğlu, THY çalışanları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:40
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