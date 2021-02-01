Çavuşoğlu ile Ertuğruloğlu görüştü

KKTC Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşme öncesinde iki bakan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'ye 2 günlük çalışma ziyaretinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, KKTC'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, görevine yeni başlayan Ertuğruloğlu'nu tebrik etti.

KKTC'ye gelerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümetin ve kabinenin KKTC ve Kıbrıs Türk halkına olan desteğini bir kere daha vurgulamak istediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Salgın döneminde hepimiz etkilendik. Bir taraftan açılışını yaptığımız Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, diğer taraftan sizlerin aldığı tedbirlere desteğimiz devam ederken, aşılamayla birlikte KKTC'ye, kardeşlerimize Türkiye'den gerekli aşıları gönderiyoruz. Bugüne kadar 40 bin doz aşı geldi. Önümüzdeki süreçte Türkiye'den gönderdiğimiz bu aşı miktarını artıracağız. İnşallah KKTC'de ayrım yapmaksızın tüm kardeşlerimiz aşı olma imkanını yakalayacak." dedi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili sürecin hızlanmaya başladığını vurgulayarak, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili de KKTC Dışişileri Bakanlığının riyasetindeki envanter çalışmasının devam ettiğini hatırlattı.

Birleşmiş Milletler'den (BM) aldıkları bilgiler çerçevesinde martta Kıbrıs konulu, garantör ülkelerin de katılacağı 5+1 formatındaki toplantının gerçekleşeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz her zaman olduğu gibi Türkiye ve KKTC olarak uyum içinde çalışmak istiyoruz. Sizlerle beraber de bu uyum konusunda hiçbir tereddüt ve şüphemiz yok. Birlikte görüşeceğiz, karar alacağız ve savunacağız, KKTC ve Kıbrıs Türkünün haklarını. İnşallah neticesi de iyi olur, biz niyetliyiz hep beraber."

"Toplantıda detay konuşulmayacaktır"

Bakan Ertuğruloğlu, Çavuşoğlu ve heyetini KKTC'de ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Kıbrıs konusunun bugün geldiği nokta ve izlemeyi öngördükleri yolu Türkiye ile birlikte değerlendireceklerini kaydeden Ertuğruloğlu, "Her zaman söylediğimiz bir realite var, Kıbrıs konusu ulusal davadır. Ulusal davalar, birlikte değerlendirilir, belirlenir ve savunulur. Bu anlayış ve bilinçle yolumuza devam ediyoruz. KKTC olarak bugün gelinen noktada 52 yıllık başarısız müzakere süreci sonrasında aynı şeyleri tekrarlayarak, farklı bir netice beklemenin mümkün olmadığı bilinciyle yeni bir süreç öngörmekteyiz." diye konuştu.

Ertuğruloğlu, Ada'daki ve tarihi realitelere dayalı, Ada'da iki ayrı millet, demokrasi ve egemen devlet varlığı temelinde bir politika savunduklarını ve bu bilinçle yollarına devam edeceklerini, BM öncülüğünde yakın zamanda düzenlenmesi planlanan, Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi toplantıya katılacaklarını ifade etti.

Bu toplantının 52 yıldır sürdürülen toplumlararası görüşmeler sürecine benzer bir toplantı olmayacağını kaydeden Ertuğruloğlu, "Toplantıda detay konuşulmayacaktır, alışılagelmiş başlıklar konuşulmayacaktır, güven artırıcı önlemler gündemde olmayacaktır. 5+1'deki hedef, ortak zemin olup olmadığının belirlenmesidir. İyi niyetle ve uzlaşı arzulayarak bu toplantıya katılacağız, aynı iyi niyeti ve uzlaşı isteğini karşı taraf sergilerse ortak zemin gündeme gelirse ona göre hareket edeceğiz." dedi.

Ertuğruloğlu, ana vatan Türkiye'nin güçlü olduğu kadar Kıbrıs Türkünün güçlü olduğunu belirterek, güçlü Türkiye'nin güçlü KKTC demek olduğunu kaydetti.

İki bakan daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi ve sonrasında heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Bakan Çavuşoğlu'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türkiye'den gelen heyet eşlik etti.

Çavuşoğlu, gün içinde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından ayrı ayrı kabul edilmişti.