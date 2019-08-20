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Çavuşoğlu-Hill ortak basın toplantısı

El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill:- "Yakın zamanda Türkiye'de El Salvador büyükelçiliğini açacağız ve aynı şekilde Türkiye de El Salvador'da büyükelçilik açacaktır"- "Biz Türkiye ile sadece ekonomik, kültürel ilişkiler açısından değil, her alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

20 Ağustos 2019 Salı 15:31
Çavuşoğlu-Hill ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, ülkesinin yakında Türkiye'de büyükelçilik açacağını belirterek "Biz Türkiye ile sadece ekonomik, kültürel ilişkiler açısından değil, her alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile El Salvador Dışişleri Bakanı Hill, Resmi Konut'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'nin selamını ileterek başlayan Hill, ülkesinin Türkiye ile güçlenen dostluk ilişkilerinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Hill, "İki kültürü, kıtayı, düşünce biçimini birleştiren bu güzide ülkede bulunmaktan çok memnunum, burada çok şey öğreneceğimi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir devrim başlatarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu vurgulayan Hill, "Şu anda El Salvador'da dünyanın en genç cumhurbaşkanı ile bir devrim sürecindeyiz. Ülkemizi bu devrim sonucunda daha iyi yerlere taşımak istiyoruz. Bunu, dünyaya kapılarımızı açarak, farklı kültürleri öğrenerek, farklı ülkelerle ilişkilerimizi geliştirerek, farklı yatırım, ekonomi, sağlık ve kültür projelerini geliştirerek yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hill, Dışişleri Bakanı olarak yaptığı ilk resmi ziyaretlerden birinin Türkiye'ye olduğunu belirterek iki ülke arasındaki yakınlaşmanın tarihi bir yakınlaşma olduğunu ifade etti.

Türkiye ve El Salvador arasındaki yatırım ve iş birliğine çok önem verdiklerini söyleyen Hill, "Cumhurbaşkanımız Sayın Bukele'nin de isteği iki ülkenin yakınlaşması, iki kültürün ve halkın birlikte ilerleyebilmesidir. Bunu, iki kardeş ve dost ülke olarak birlikte yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerini derinleştirmek için atılacak adımlara değinen Hill, şöyle devam etti:

"Öncelikle, Sayın Bakan'ın da (Çavuşoğlu) dile getirdiği gibi, karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Biz yakın zamanda Türkiye'de El Salvador büyükelçiliğini açacağız ve aynı şekilde Türkiye de El Salvador'da büyükelçilik açacaktır. Bu, Türkiye ile olan ilişkilerimizde büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Biz Türkiye ile sadece ekonomik, kültürel ilişkiler açısından değil, her alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bunu bir açılım olarak değerlendiriyoruz. Özellikle Türk yatırımcıları ülkemize çekerek her alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz."


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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:31
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. El Salvador Dışişleri Bakanı Hill

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