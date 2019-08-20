Çavuşoğlu-Hill ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1)- "(Suriye'de TSK konvoyuna saldırı) Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız"- "(İdlib'deki) 9. Gözlem Noktası'nı başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok"- "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün İdlib'de Türk konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." dedi. Çavuşoğlu, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'nin İdlib bölgesinde dün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, bu saldırıdan sonra Rus makamlarıyla her düzeyde temaslarının sürdüğü bilgisini vererek gözlem noktalarının güvenliği için gerekeni yapacaklarını vurguladı. Dünkü saldırının, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın bulunduğu bölgeye yönelik olduğunu belirten Çavuşoğlu, "9. Gözlem Noktası'nı başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok." dedi. Çavuşoğlu, ABD ile varılan Suriye'de güvenli bölge mutabakatına ilişkin ise "ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı. (Sürecek)



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