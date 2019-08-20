0553 313 94 23

Çavuşoğlu-Hill ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1)- "(Suriye'de TSK konvoyuna saldırı) Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız"- "(İdlib'deki) 9. Gözlem Noktası'nı başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok"- "(Güvenli bölge mutabakatı) ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz"

20 Ağustos 2019 Salı 14:31
Çavuşoğlu-Hill ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün İdlib'de Türk konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." dedi.

Çavuşoğlu, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde dün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bu saldırıdan sonra Rus makamlarıyla her düzeyde temaslarının sürdüğü bilgisini vererek gözlem noktalarının güvenliği için gerekeni yapacaklarını vurguladı.

Dünkü saldırının, İdlib'deki 9 Numaralı Gözlem Noktası'nın bulunduğu bölgeye yönelik olduğunu belirten Çavuşoğlu, "9. Gözlem Noktası'nı başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok." dedi.

Çavuşoğlu, ABD ile varılan Suriye'de güvenli bölge mutabakatına ilişkin ise "ABD'nin ikinci Münbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

(Sürecek)


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:31
  1. - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. 9 Numaralı Gözlem Noktası
  3. Münbiç
  4. ortak basın toplantısı
  5. Suriye'de TSK konvoyuna saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çanakkale'de 274 kaçak göçmen yakalandı
    1. Çanakkale'de 274 kaçak göçmen yakalandı
    2. Satranç turnuvası sona erdi
    3. İşyurtları Kurumundan hükümlülere..
    4. Yemen'deki ayrılıkçılar, Ebyen'de..
    5. Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY..
    6. Malatya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY..
    7. A Milli Futsal Takımı'nın Yalova kampı..
    8. Rus öğrenciler Osmanlıcayı Ortaylı’dan..
    9. Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden..
    10. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    11. Genç basketbolcular Büyükşehir’de..
    12. Hong Kong’ta ’Diyalog Platformu’..
    13. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    14. HDP kapatılabilir mi? O karar emsal..
    15. Develi’de Ağustos ayı muhtarlar..
    16. 2 milyonluk Diyarbakır'da 100 kişi..
    17. Cami imamı kazada hayatını kaybetti
    18. Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
    19. Tekirdağ’da definecilerin tarlada..
    20. Çocukların balık tutma yarışı
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz