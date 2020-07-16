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Aktüel

Çavuşoğlu, görevden alınan Azerbaycanlı mevkidaşı Memmedyarov ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:52:54 -
Çavuşoğlu, görevden alınan Azerbaycanlı mevkidaşı Memmedyarov ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görevden alınan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, uzun yıllar birlikte çalıştığı Memmedyarov'u arayarak iş birliği ve dostluğu için kendisine teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Memmedyarov'un görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayarak, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Dışişleri Bakanlığı görevine 2004'te atanan Memmedyarov, dün Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eleştirilmişti.

Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da sınırda çatışmalar başladığında ise yeterli faaliyet gösteremediğini belirtmişti.

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