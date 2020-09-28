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Aktüel Çavuşoğlu BM'yi terör mağduru Diyarbakır Anneleri'ne desteğe çağırdı
Aktüel

Çavuşoğlu BM'yi terör mağduru Diyarbakır Anneleri'ne desteğe çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 19:17:44 -
Çavuşoğlu BM'yi terör mağduru Diyarbakır Anneleri'ne desteğe çağırdı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı "Terörizm Mağdurları Dostları" toplantısında Birleşmiş Milletler'i (BM) terör mağduru Diyarbakır Annelerine desteğe çağırdı.

Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Terörizm Mağdurları Dostları Grubu toplantısına katıldığını belirtti. Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin terörle mücadelesini ve terör örgütü PKK’nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin acılarını anlattık. BM terörizm mağdurlarını desteklemek için etkin çalışmalar yürütmeli."

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