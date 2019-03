Çavuşoğlu: "Biz MHP ile beka için beraberiz. CHP ile HDP de beka için mi beraber"

MHP ve AK Parti olarak beka meselesi için aynı çatı altında buluştuklarını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Peki, CHP neden HDP ile iş birliği yapıyor? Beka için mi" diye sordu.

Seçim çalışmaları kapsamında Bursa’daki esnafla bir araya gelen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, seçimlerde Cumhur İttifakı için destek sözü aldı. Salonu dolduran esnafa seslenen Çavuşoğlu, "CHP Almanya’ya gider, ’Türkiye’de can güvenliğiniz yoktur gitmeyin’ der. İngiltere’ye gider ’PYD, YPG kendi halkını savunan bir kuruluştur’ der. CHP’li vatandaşlarımız, usul usul sinsice bunlar tarafından zehirleniyor. Gösterdikleri ve düşmanlıklaştırdıkları şey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ama asıl amaç Türkiye’ye düşmanlık yaptırmak. Nükleer santral Fransa’da 69 tane var. Almanya’da 100’ün üzerinde var. Bize çevreci kesilenler Akkuyu’daki nükleer santrali yaptırmayız diyenler. Ermenistan sınırımıza 13 kilometredeki 2. Dünya Savaşı’nın teknolojisiyle yapılmış nükleer santrale ve Bulgaristan’ın bizim sınırımızdaki nükleer santraline hiç ses çıkardıklarını gördünüz mü? Dert başka. Dert Türkiye’yi diz çöktürmek ve öyle tutmaktır. Bu millet ayağa kalkarsa, bu coğrafyada at koşturamayacaklarını bildikleri için bunu yapıyorlar. İntikam hırslarından da asla vazgeçmediler. Her daim bu Türkiye’nin içerisinde de hainler buldular" dedi.

Gezi sürecinden bahseden Çavuşoğlu, "Taksim’de Kılıçdaroğlu’nun vekilleri bir tarafından Apo posteri, bir tarafında Mustafa Kemal Atatürk posteriyle HDP’lilerle yan yanaydılar. Hangi Atatürk’ün partisinden bahsediyorsunuz. Hangi kurucu değerlerin partisinden bahsediyorsunuz. Ankara’nın göbeğinde Türk bayrağını yakan teröriste müdahale etmek isteyen polise karşılık veren ve küfür eden CHP Milletvekili Levent Gök’tü. Biz bunları unuttuk mu? Adam 1389 yılındaki, 1. Dünya Savaşı’ndaki, Kosova Meydan Muharebesindeki kahramanını unutmuyor. Bizimkiler Ömer Halisdemir’e dil uzatıyor. 15 Temmuz’dan 5 gün sonra Kılıçdaroğu, ’bu bir tiyatrodur’ dedi, milletimizin aklını karıştırmak için. Uyanın kardeşlerim burası Türkiye" diye konuştu.

"CHP ile HDP’de bizim gibi beka için mi bir arada"

MHP ve AK Parti’nin beka meselesi için aynı çatı altında buluştuğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Etrafımızda 100 bin kişilik terör örgütü kurmak istiyorlar, bu bir beka değil midir? S-400’ü almaz isek yukarıdan biri taş atsa karşılık verecek mekanizmamız yok. Bu bir beka meselesi değil mi? Münbiç beka meselemiz değil mi? Peki, CHP neden HDP ile iş birliği yapıyor. Beka için mi? Adamlar şimdiden parmak sallamaya başladı. ’Bileceksin benim tarafımdan seçildiğini’ diyor. Yarın alt yapı hizmetlerinin ihalesini bana vermezsen demeye getiriyor. O alt yapı hizmetlerinin ihalesini verdiğin zaman kazılan kanalizasyon çukuruna ne konulacağından kimin haberi olacak. Artık güneydoğuda asfaltlar patlamıyor. Çünkü o belediyelere kayyum atandı. Bu defa sinsi bir operasyonla CHP’nin içerisine HDP’yi yerleştirerek, bütün Türkiye’ye ateşe taşımaya çalışıyor. Biri çıkıp ’sen ne diyorsun’ diyebiliyor mu? Birisi ’git sen ilk önce terörü lanetle’ diyebiliyor mu? Diyemez" şeklinde konuştu.

"Şimdiden peşkeş çekmeye başladılar"

Misi köyünde CHP adayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tarihi bir binayı kamulaştırdığına değinen Çavuşoğlu, "Kamulaştırdıktan sonra o bina senin de benim de hepimizin malıdır. Kamulaştırırken de oradaki kadınlara bir söz verdi. ’Size burasını kültür evi yapacağım’ dedi. ’Sosyal bir yaşam alanı yapacağım’ dedi. Ama sonra ihale bile yapmadan HPD il başkanının kardeşine otel olarak tahsis etti. Ayrıca Nazım Hikmet Kültür Evi’nin yanındaki belediyenin yaptığı kafeyi HDP il başkanı kullanıyor. Daha şimdiden parsel parsel peşkeş çekmeye başladılar. Yarın Bursa’da fen işleri müdürü bir HDP’li olursa hangimizin hayatı çocuklarımızın hayatı garanti altında" dedi.

Oynanan oyunu herkesin iyi okuması gerektiğini belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Biz Orhangazi’nin, Osmangazi’nin ahfadıyız. Biz Emir Sultan’ın, Üftade’nin torunlarıyız. Cinsiyetsiz tuvaletler kurup, belediyeyi gökkuşağı şehirler ağına üye yapmakla övünen bir belediye başkanı istemiyoruz. Buna Allah’ın izniyle fırsat vermeyeceğiz."

Nilüfer’in 1989 yılında belediye olduğunu belirten Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "CHP’li aday her gezdiği yerde Nilüfer’i örnek gösteriyor. Boş arazilere yapılmış siteler, 200 250’şer dairelerle. Otoparkı, parklar ve yeşil alanlar sitelere ait. Alt yapıdan birçok projeye kadar hepsini büyükşehir yapmış. Orta refüjlerdeki çiçek ve ağaçlandırma çalışmaları bile bize aittir. 20 yıldır belediye başkanı olan CHP’li aday 10 tane bile proje yok" dedi.