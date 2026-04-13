DEAŞ’a 56 ilde nefes kesen operasyon! 525 şüpheli yakalandı!
DEAŞ terör örgütüne yönelik 56 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından nefes kesen operasyona ilişkin yapılan açıklamada; “56 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı. Örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan şüpheliler yakalandı” bilgisi paylaşıldı.
“DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”
Bakanlık açıklamasında; “Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 56 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.
Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzle; DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Daire Başkanlığımızı, Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” denildi.