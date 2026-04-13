  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’ın hakaretlerine uğramıştı! Papa’dan cevap geldi İran ablukaya ilişkin geri adım atmıyor ‘Daha yeni başladık’ ABD, İran’dan neler istedi? İşte müzakerelerde masayı dağıtan maddeler Ünlü galericiden milyonluk vurgun: 233 araca el konuldu ‘Deniz ablukasına’ dahil olmayacağız” Tokatlanmaya doyamadı! ABD ile İran arasında ikinci tur ihtimali ABB'nin mumu yatsıya kadar bile yanmadı! Çalışma olmazsa yol çilesi tabi bitmez! Aralarında CHP’li başkan da var! İZBETON'da 'villa' oyunu Çin'e petrol şoku: Suudi sevkiyatı yarıya düşüyor ‘Suya indirim yapacağız’ demiş ama zam üstüne zam yapmıştı… Mansur’un son zammını Osman Gökçek engelledi!
Gündem

DEAŞ’a 56 ilde nefes kesen operasyon! 525 şüpheli yakalandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
DEAŞ'a 56 ilde nefes kesen operasyon! 525 şüpheli yakalandı!

DEAŞ terör örgütüne yönelik 56 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından nefes kesen operasyona ilişkin yapılan açıklamada; “56 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 525 şüpheli yakalandı. Örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, haklarında aranma kaydı bulunan şüpheliler yakalandı” bilgisi paylaşıldı.

 

“DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYONLARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Bakanlık açıklamasında; “Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu toplam 56 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

 

Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzle; DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Daire Başkanlığımızı, Başkanlığımızı, Kahraman Polislerimizi, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz” denildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23