Çavuşoğlu, "Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı"na katıldı
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Asya’da Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Dışişleri Bakanları Özel Toplantısı"na katıldı.
Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "(CICA) Dönem Başkanlığını devralan Kazakistan'ı kutluyor, devreden Tacikistan'a teşekkür ediyoruz. 'Yeniden Asya' vizyonumuza uygun şekilde ortak çalışmalarla 21. yüzyılı Asya yüzyılı yapacağız." ifadesini kullandı.