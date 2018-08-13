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Çavuşoğlu: Artık ABD'nin bunu anlaması lazım

10. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırı başlatan ABD'ye 'Baskı ve tehditle bir şey elde edemeyeceklerini anlamaları lazım' dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:18
Çavuşoğlu: Artık ABD'nin bunu anlaması lazım

X. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışı kapsamında Dışişleri Şehitliğinde anma töreni gerçekleştirildi. Programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlık personeli ve çok sayıda diplomat katıldı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"HER TÜRLÜ ALGI OPERASYONUNA RAĞMEN..."

"ABD'nin yaptığı insani yaptırım, 6.3 milyar dolarken, Türkiye'nin yaptığı insani yaptırım 8.3 milyar dolar. Dünyada en fazla koruma sağlıyoruz. Güçlünün değil, mazlumun hakkını savunuyoruz. Temel önceliklerimiz açık ve şeffaftır. Demokrasinin en büyük düşmanı olan terör örgütlerine karşı işbirliğimizi sürdüreceğiz. Türkiye'ye yönelik art niyetle yürütülen propagandalara karşı çalışacağız."

ABD'NİN BUNU ANLAMASI GEREK

ABD ile sopn dönemde arzu etmediğimiz ilişkilere geldik. ABD yönetimi yapıcı olmaktan uzak bir tavır sergiledi. FETÖ konusunda somut bir adım atmadılar,i biliyorlar ki 15 Temmuz sürecinin arkasında FETÖ var. Bizden dosyalar istediler, hepsini ilettik. Bu örgütün lideri hayatını çok rahat şekilde Pensilvanya'da sürdürüyor. Bu tavrı kesinlikle kendilerine yakıştıramıyoruz. Bu tavrı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sürüdüror. Genel dostluk ilişkilerimize, NATO ilişkilerine sadık kalmalarını bekliyoruz. İç siyasetle ilgili kafa karışıklığını sürdürüyor.

İlişkilerimizi düzeltmek için üstümüze düşeni yaptık. Dayatmalarla bir yere varmamız mümkün değil. Yaptırım ve yatırımlarla bir şey elde edemeyeceğini ABD'nin artık anlaması gerekiyor.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:18
  1. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    bir musibet bin nasihatten faydalıdır. abd üsleri kapatılsın. abd vede yahudilere hizmet eden natodan çıkalım
  • vatandasvatandas40 dk önce
    siz de birşey anlayın artık. taviz vere vere bu hale geldik. yeter artık kapatın incirlik üssünü
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