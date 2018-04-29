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Çavuşoğlu Almanya'ya davet edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Laschet'in davetlisi olarak 29 Mayıs'ta Almanya'ya  gitmesi planlanıyor.

29 Nisan 2018 Pazar 18:16
Çavuşoğlu Almanya'ya davet edildi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kuzey Ren  Vestfalya Eyaleti Başbakanı Laschet'in davetlisi olarak 29 Mayıs'ta Almanya'ya  gitmesi planlanıyor.

Kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Solingen faciasının 25. yıl dönümü  dolayısıyla yapılacak anma törenine davet edildiğini ve Düsseldorf'daki eyalet  başbakanlık binasında gerçekleştirilecek törende konuşma yapmasının öngörüldüğünü  bildirdi.

Bu kapsamda, gelecek hafta Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal  Aydın'ın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ni ziyaret ederek düzenlenecek törene ve  ziyarete ilişkin hususları ele alacağı belirtildi.

Solingen Belediyesi tarafından da saldırının 25. yıl dönümü  dolayısıyla 29 Mayıs'ta bir tören düzenleneceği öğrenildi.

Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından Genç  ailesinin evi kundaklanmış, yangında Hatice, Hülya ve Saime Genç, Gürsün İnce ve  Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 18:16
  1. Aydın
  2. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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