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Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye-ABD ilişkileri neden gerildi?

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunurken Türkiye-ABD arasında yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.

23 Ekim 2018 Salı 10:09
Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye-ABD ilişkileri neden gerildi?

AA'ya konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'ın geç de olsa Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir" dedi.

Yürütülen tüm aramalarda Suudi yetkililerin de olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, kararlı soruşturma derinleşerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayında BM, uluslararası kuruluş veya mahkemenin soruşturma açması halinde Türkiye'nin iş birliği yapacağını söyledi.
İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliği yaparız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman'la görüştükten sonra süreç hızlandı.

Ne olduğu ortaya çıkana kadar soruşturma sürecek.

(Kaşıkçı olayı) Herhangi bir ülkeyle elimizdeki delilleri paylaşmadık ama istihbaratlar arasında görüşmeler olabilir.

Türkiye-ABD ilişkileri

Türkiye ile ABD ilişkileri Brunson yüzünden değil, ABD'nin YPG/PKK'ya desteği ve FETÖ'ye yönelik tutumundan dolayı gerildi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:09
  1. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • ihsanihsan19 dk önce
    neden gerildiği açık değilmi abd kalleş
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