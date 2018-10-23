Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye-ABD ilişkileri neden gerildi?

AA'ya konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'ın geç de olsa Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesi önemlidir" dedi.

Yürütülen tüm aramalarda Suudi yetkililerin de olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, kararlı soruşturma derinleşerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayında BM, uluslararası kuruluş veya mahkemenin soruşturma açması halinde Türkiye'nin iş birliği yapacağını söyledi.

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliği yaparız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman'la görüştükten sonra süreç hızlandı.

Ne olduğu ortaya çıkana kadar soruşturma sürecek.

(Kaşıkçı olayı) Herhangi bir ülkeyle elimizdeki delilleri paylaşmadık ama istihbaratlar arasında görüşmeler olabilir.

Türkiye-ABD ilişkileri

Türkiye ile ABD ilişkileri Brunson yüzünden değil, ABD'nin YPG/PKK'ya desteği ve FETÖ'ye yönelik tutumundan dolayı gerildi.

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