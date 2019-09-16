Çavuşoğlu acı gerçeği böyle açıkladı: Ümmet birlikte tepki göstermiş olsaydı, ABD ve İsrail bunu yapamazdı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgalci terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarına ilişkin konuştu.16 Eylül 2019 Pazartesi 01:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarına ilişkin konuştu.
Çavuşoğlu açıklamasında şunları söyledi:
"Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir. Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti."
Teröristbaşı Netanyahu geçtiğimi Salı günü, 17 Eylül'de yapılacak erken seçimleri kazanması halinde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyini ilhak edeceğini söylemişti.
YORUM YAZ