Cavit Kürnek, kurucusu olduğu koronun konserinde anıldı

İzmir’de, Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen konserde, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden koronun kurucu üyesi Çeşmeli ünlü yazar ve fotoğraf sanatçısı Cavit Kürnek anıldı.

Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen konserde hayatını kaybeden Cavit Kürnek unutulmadı. Geçtiğimiz şubat ayında yaşamını yitiren ünlü yazar ve fotoğraf sanatçısı için düzenlenen konser, Çakabey Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kürnek’in anısına düzenlenen video ve fotoğraflarının yer aldığı gösteriyle başlayan gecede duygu dolu anlar yaşandı.

Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevlisi Mücahit Yalçın Öztüfekçi’nin yönettiği Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ve koristleri, birbirinden özel Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi.

Konserin son bölümünde, TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Alp Arslan, yorumuyla ve sesiyle söylediği birbirinden güzel şarkılarla geceye renk kattı.

Çok sayıda protokol üyesinin katıldığı konser, Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Başkanı Onur Tabak’ın partneri Aylin Mecik ile birlikte gerçekleştirdiği tango gösterisinin ardından son buldu.