Cavit Erkılınç: Mesleğini doğru yapanların yanındayız

Bir süre önce kurulan Uluslararası Gazeteciler Konfederasyonu (UGK) Genel Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Müslüm Aktürk, BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç’ı ziyaret etti. Basının mevcut konumu ve gelecekteki durumunun ele alındığı görüşmede düşüncelerini ifade eden Cavit Erkılınç, toplumun haber ve diğer gelişmeleri artık çoğunlukla internetten takip ettiğini, dolayısıyla dijital gazeteciliğinin daha önem kazandığını hatırlattı.

TBMM’de kabul edilen Basın Yasası ile 1 Nisan tarihinden itibaren 400’den fazla internet haber sitesinin süreli yayın kapsamına alındığını belirten Erkılınç, geçiş sürecinin Eylül sonunda tamamlanacağını ve Ekim ayından itibaren denetimlere başlanacağını söyledi.

Gerek internet gerekse yazılı basındaki denetimlerin tavizsiz şekilde gerçekleştirileceğini vurgulayan BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç,internet gazeteciliği için yeni bir imkan daha tanıma gibi düşüncelerinin şimdilik olmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Basının toplum için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle ilan ve kalitenin artması için uğraşıyoruz. Kamu ilanları öyle kolay gelmiyor. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. Biz bu kadar uğraş verirken, kurallara uyup işini düzgün yapan gazeteciler sahada özveride bulunurken amacı sadece BİK’ten gelecek ilanları almak olanlara göz yumarsak hem kendimize hem de mesleğini düzgün yapan gazetecilere haksızlık yapmış oluruz.”

Isparta'daki gazetelerin durumu

UGK Genel Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Müslüm Aktürk’ün, “Isparta’daki gazetelerin tümünün resmi ilanları kesildi. Kıt kanat geçinen, ayakta zor durabilen gazetelerin çoğunun bu şekilde yayın hayatlarına devam etmeleri mümkün değil. Bu konuda tavrınız ne olacak, resmi ilanları ne zaman açacaksınız, gazetelerin birleşmeleri yeterli mi, neler önerirsiniz?” şeklindeki soru üzerine BİK Genel Müdürü Erkılınç şunları söyledi:

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“Sanayisi gelişmiş, nüfusu Isparta’dan çok fazla olan ve ciddi, rekabetçi yayıncılığın yapıldığı Gaziantep’te bile gazete sayısı 4’e düştü. Sadece Gaziantep değil elbette, birçok büyükşehirde gazeteler birleşip daha nitelikli çıkmaya başladı.

Isparta’da da aynı şekilde kaliteli bir yayıncılık yapılmasını istiyoruz. Biz kimseye ‘birleşin, illa şunu yapın, bunu yapın’ demiyoruz ama aklın yolu birdir. Isparta’ya ayrılan resmi ilan miktarı ortada. Bu rakamın 13’e mi yoksa 2’ye 3’e bölünmesi mi gazetelere daha avantaj sağlar. Gazetelerin birleşmesiyle hem gelir artacak hem masraf kısılacak. Gazeteciler aydın insanlardır. Bizim bu konuda öneride bulunmamıza gerek var mı?

İlanlar ne zaman açılacak?

Isparta’daki gazetelerin denetimleri BİK’e geçtikten sonra şartları yerine getirmeleri için hepsine uyarıda bulunduk. Ancak araya korona salgını sonra da deprem girdi. Temmuz ayında yaptığımız denetimlerde eksik gördüğümüz konuları tek tek bütün gazetelere bildirdik. Noksanlıkları yerine getiren gazetelerin denetimini, talep edildiğinde tekrar yapacağız. Sorun kalmamışsa ilanını açacağız. Hak edenin hakkını hak etmeyene kesinlikle vermeyeceğiz. Şunun altını çizerek vurgulamak istiyorum; birleşmek ilanın açılacağı anlamını taşımasın. Bütün gazeteler birleşip tek çatı altında olunsa bile şartlar yerine getirilmemişse ilan açılmaz.”

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Müslüm Aktürk’e ziyaret anısına BİK’in hazırladığı “Bir Mabedin Varoluş Mücadelesi / Taksim Camii / Basından İktibaslar” adlı kitabı hediye etti.

Toplumda karşılığı olmalı

BİK Denetleme Kurulu Müdürü Özden Konur da, resmi ilana dayalı gazeteciliğin ayakta kalmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek “Gazetelerin bulundukları şehirlerde karşılıkları varsa, toplumdan ilgi görüp resmi ilan dışı reklam alabiliyor ve yeterli abone bulabiliyorlarsa yaşamlarını sürdürebilirler.” dedi.

Denetim sırasında asgari kadroda 5 kişi gösterip bir kişiyle gazete çıkaran, gazetecilikle alakası olmayanları kadroda bulunduran, baskı, dağıtım rakamlarını sadece kağıt üstünde gösteren kural dışı durumlarla karşılaştıklarını vurgulayan Özden Konur, bu tür suiistimallere izin verilmesi halinde işini düzgün yapanlara haksızlık edilmiş olunacağını kaydetti.

UGK Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Aktürk ise“BİK’in basın için verdiği uğraşı biliyorduk ama birinci ağızdan duymak bizi daha mutlu etti. Sayın Erkılınç’a ve Sayın Konur’a bize vakit ayırdıkları için, hoş sohbetleri için çok teşekkür ederiz. Alınan tedbirler ve denetimler sayesinde inşAllahmesleğimiz daha nitelikli şekilde icra edilir.” dedi.