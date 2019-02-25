Çavdarhisar’da ağaçlandırma çalışmaları Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yapımına başlanan mesire alanına ağaç dikim çalışmalarına belediye ekipler, tarafından başlandı.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yapımına başlanan mesire alanına ağaç dikim çalışmalarına belediye ekipler, tarafından başlandı.

İlçe için oldukça önemli bir sosyal faaliyet alanı çalışması yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Halil Başer, ’’Bedir mevkiindeki piknik alanında geçen yıl ıslah çalışmasını yaptığımız alana yetişmiş ağaç dikimine başladık, Kamelyalar, çocuk oyun grubu, mangal yerleri, tuvaletlerini, çeşmelerini yapıp, halkımızın en iyi şekilde piknik yapabileceği alan haline getirmek için çalışmamıza başladık.Daha yaşanabilir Çavdarhisar için aralıksız çalışmalarımız devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

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