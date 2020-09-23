Cavani’nin Fenerbahçe’den istediği para dudak uçuklattı!

Vedat Muriç’in gönderilmesiyle birlikte golcü arayışlarına başlayan ancak bir türlü aradığı oyuncuyu bulamayan Fenerbahçe’de Edinson Cavani umutları da suya düştü.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, Muriç’in takımdan ayrılmasıyla birlikte yönetimden Paris Saint – Germain ile yollarını ayıran Edinson Cavani için harekete geçilmesini istedi. Cavani konusunda ısrar eden Erol Bulut’un talebi üzerine, Sportif Direktör Emre Belözoğlu Uruguaylı yıldız oyuncunun menajerini aradı.

33 yaşındaki süper starın şartlarını soran Emre, gelen cevap üzerine resmi görüşmeleri başlatmadan bitirdi.

Akşam’da yer alan habere göre, Benfica ile anlaşamayan Cavani, 3 milyon TL imza parası, 3 buçuk milyon euro’dan 4 yıllık sözleşme istedi. Bonuslar hariç, Cavani’nin Fenerbahçe’ye 4 yıllık maliyeti 17 milyon Euro yani 153 milyon TL olacağı için, görüşmeler başlamadan sona erdi.

Fransız basını, Fenerbahçe’den olumlu cevap alamayan Uruguaylı yıldızın Real Madrid ve Atletico Madrid ile görüşmeye başladığını iddia etti.