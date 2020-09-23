  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cavani’nin Fenerbahçe’den istediği para dudak uçuklattı!
Spor

Cavani’nin Fenerbahçe’den istediği para dudak uçuklattı!

Forvet için Edinson Cavani’yi düşünen Fenerbahçe, 4 yıllık maliyeti 150 milyon TL’den fazla tutan oyuncuyla görüşmeleri başlamadan bitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:35:00 - 2020-09-23 15:36:02
Cavani’nin Fenerbahçe’den istediği para dudak uçuklattı!

Vedat Muriç’in gönderilmesiyle birlikte golcü arayışlarına başlayan ancak bir türlü aradığı oyuncuyu bulamayan Fenerbahçe’de Edinson Cavani umutları da suya düştü.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, Muriç’in takımdan ayrılmasıyla birlikte yönetimden Paris Saint – Germain ile yollarını ayıran Edinson Cavani için harekete geçilmesini istedi. Cavani konusunda ısrar eden Erol Bulut’un talebi üzerine, Sportif Direktör Emre Belözoğlu Uruguaylı yıldız oyuncunun menajerini aradı.

33 yaşındaki süper starın şartlarını soran Emre, gelen cevap üzerine resmi görüşmeleri başlatmadan bitirdi.

Akşam’da yer alan habere göre, Benfica ile anlaşamayan Cavani, 3 milyon TL imza parası, 3 buçuk milyon euro’dan 4 yıllık sözleşme istedi. Bonuslar hariç, Cavani’nin Fenerbahçe’ye 4 yıllık maliyeti 17 milyon Euro yani 153 milyon TL olacağı için, görüşmeler başlamadan sona erdi.

Fransız basını, Fenerbahçe’den olumlu cevap alamayan Uruguaylı yıldızın Real Madrid ve Atletico Madrid ile görüşmeye başladığını iddia etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman
Medya

Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman

TRT’nin yıllardır reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’dan sonra 28 Eylül günü yayınlayacağı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ilk..
Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...
Gündem

Erkan Trükten ‘Asıl tehlike Yunanistan değil onlar’ diyerek açıkladı: Tanklarla Türkiye'nin yanı başındalar...

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, Doğu Akdeniz'de gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Trükten, bölgede asıl tehlikenin ABD olduğun..
Halk Tv’yi Ekrem de kurtaramadı
Gündem

Halk Tv’yi Ekrem de kurtaramadı

CHP yanlısı Halk TV'de yeni işten çıkarma ve istifalar yaşandı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı