Çatlayan ve kuruyan ellerinizi pürüzsüz hale getirecek 5 tarif

“Karasız” bahar mevsimiyle birlikte kuru ciltlere sahip olanların keyfi iyice kaçtı. Bir soğuk, bir sıcak hava kuru cilt sahiplerinin özellikle ellerini ciddi şekilde olumsuz etkileri. Ellerindeki çatlama ve pullanma için sık sık nemlendiriciye başvuran hanımlar yeni formüller aramaya başladı. Kuru cilt sorunu olanların yaz, kış yanından ayırmak istemeyeceği ev yapımı el kremi tariflerini sizler için derledik.

İşte birbirinden güzel 5 ev yapımı el kremi tarifi:

Balmumu kremi

1\4 bu bardağı shea yağı

1\8 su bardağı tatlı badem yağı

1 çay kaşığı balmumu

10 damla mür yağı

10 damla sedir ağacı yağı

(Kokusunu sevdiğiniz başka uçucu yağlardan da kullanabilirsiniz.)

Shea yağı, balmumu ve tatlı badem yağını benmari yöntemiyle eritin. Karışım eridiğinde ocaktan indirin. Ocaktan indirdiğiniz karışımı 5-10 dakika kadar soğumaya bırakın. Kokusunu sevdiğiniz yağları karışıma ekleyin. Ardından hazırladığınız kremi küçük bir cam kavanoza boşaldın. Kreminiz birkaç saat sonra kullanıma hazır hale gelecektir.

Ballı el kremi

1\4 su bardağı hindistan cevizi yağı

1\4 bu bardağı tatlı badem yağı

1\4 su bardağı zeytinyağı

5 yemek kaşığı balmumu

1 yemek kaşığı shea yağı

1,5 yemek kaşığı bal

Uçucu yağlar

Bal ve yağlar dışındaki tüm malzemeleri benmari usulünde karıştırın. Tamamen eriyen ve ılınan karışıma bal ve yağları ilave edip bir kavanoza dökün. Kreminizi tamamen donduktan sonra gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Tarçınlı el kremi

3 yemek kaşığı shea yağı

1 yemek kaşığı balmumu

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

10 damla tarçın yağı

Diğer tariflerde olduğu gibi öncelikle uçucu yağlar dışındakileri eritin. Ardından ılınan karışıma yağları ekleyin ve kreminizi iyice donması için kullanacağınız kutulara boşaltın.

Aloe veralı el kremi

1,5 yemek kaşığı balmumu

Yarım su bardağı tatlı badem yağı

1 su bardağı aloe vera yağı

10 damla lavanta yağı

Uçucu yağ dışında tüm malzemeler iyice eritildikten sonra karışım soğumaya bırakılır. 10 dakika sonra tercih ettiğiniz uçucu yağı karışıma ilave edebilirsiniz. Kreminizi kullanmaya başlamak için birkaç saat beklemeniz yeterli olacaktır.

Mangolu el kremi

3 yemek kaşığı shea yağı

1 yemek kaşığı balmumu

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

10 damla mango yağı

Tüm malzemeler benmari usulü eritildikten sonra karışım yaklaşık 10 dakika dinlendirilir. Ardından karışıma 10 damla mango yağı eklenir ve kreminiz hazır hale gelir.