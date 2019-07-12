Çatlamayan birebir ölçülü rulo pasta

Pastanelerde yenen o kıvamı tutturmak, lezzetli bir pasta yapmak kim istemez ki! İşte o kıvamı tutturmanız için sizlere özel bir reçete sunuyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler

4 yumurta

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı un

vanilya

Arası için;

Kremşanti

Üzerin için;

50 gr sütlü çikolata

50 gr bitter çikolata

3 yemek kaşığı krema

Yapılışı

Öncelikle bir kase ve sıcak su içerisinde çikolatanızı benmari usulü eriterek indirdikten sonra kremasını içerisine ekleyin.

Yumurtaları derin bir kaseye kırarak 10 dakika kadar çırpın. Köpüksü bir dokusunun olması gerekiyor. Çırparken, mikserin şekli çıkıyorsa tam kıvamına gelmiş demektir.

Ardından un ve vanilyayı ekleyerek çırpmaya devam edin.

Fırın tepsisine biraz su serperek yağlı kağıdı üzerine serin. Keki içerisine döktükten sonra da tepsiyi birkaç kere tezgaha vurarak içerisindeki hava kabarcıklarının dışarı çıkmasını sağlayın.

Önceden ısıtılmış 160 dereceli fanlı fırında, 25 dakika pişirin.

Fırından çıktıktan sonra temiz bir mutfak havlusunu tezgaha serin, yağlı kağıtla aldığınız kekin yüzeyini mutfak havlusuna gelecek şekilde yerleştirin. Yağlı kağıdı çıkartıp kremşantiyi arasına sürün.

Rulo yaptığınız pastanın üzerine ganajı dökerek dinlendirin.

Dolapta 1 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.