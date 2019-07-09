0553 313 94 23

Çatlaklar ve kırışıklar artık dert değil

Dermatoloji Uzmanı Dr.

09 Temmuz 2019 Salı 13:47
Çatlaklar ve kırışıklar artık dert değil

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, çatlaklar ve kırışıklıkların artık sorun olmaktan çıktığını söyledi.


Cildin vücudun en geniş, aynı zamanda güzelliğin dışa vurulduğu en önemli organ olduğunu belirten Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt yaşlanması diğer organlardan farklıdır seyreder. Cilt sadece içten değil, dıştan da yaşlanır. Vücudunuzun en büyük organını, cildinizi diğer organlardan ayıran başlıca fark onun dış etkilere de açık olmasıdır. Bu nedenle de çevresel faktörler deri yaşlanmasını etkilemektedir. Ultraviyole, hava kirliliği, enfeksiyonlar, sigara içmek ve bazı hormonal faktörler yaşlanma sürecini hızlandıran en önemli etkenlerdir” diye konuştu.


Ciltte kırışıklık probleminin dışında aynı zamanda cilt çatlaklarının da oluşabileceğini bu çatlaklar karın, göğüs, uyluk ve üst kol bölgelerinde görüldüğünü kaydeden Dr. Ata Nejat Ertek, “Bu çatlaklar, neredeyse her 3 kadından birinde görülür, sık sık kilo alıp verme dönemleri ve hamilelik sırasında ortaya çıkar. Cildin alt dokularında yoğun ve sürekli gerilme sonucu ortaya çıkmaktadırlar. Cildin gerilmesi ciltteki bazı hücrelerden kimyasal maddelerin ortaya çıkmasını tetiklemektedir. Bunun sonucu olarak alt ciltteki kollajen ve elastik lifler zarar görmektedir. Ciltte oluşabilecek bu tarz sorunların çözümü artık acısız, ağrısız ve kolaydır. Gelişen teknoloji ile bir çok sorunun çözümü daha da kolaylaşmıştır. Kişileri gündelik hayattan alıkoymadan gerçekleşen ,iğne kullanılmadan ve uyuşturucu jel kullanılarak uygulanan acı hissettirmeyen bir yöntem olan yeni nesil yöntem Plexr Plazma (Lazer teknolojisi) ciltteki bir çok soruna çözüm olabiliyor. Plexr Plazma,estetik cerrahiden çekinenler için göz çevresi yenileme, cilt çatlakları, leke, akne ve iz tedavilerinde uygulanıyor. Uygulanacak cilt yüzeyindeki elektriksel aktivite ile ortamdaki havayı plazma enerjisine dönüştürüyor. Bu enerji cildin sorunlu dış yüzeyini buharlaştırıyor ve yeni doku oluşum süreci başlamış oluyor. Sadece lokal anestezik kremler ile uyuşturularak yapılabilen ve kısa sürede iyileşme, ağrı ve acı gibi işlem sonrası sorunu olmayan, yan etkisi olmayan bu yöntem ciltte görülen bir çok sorunların çözümüdür” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi
    1. Kent Meydanı’nda trafik düzenlemesi
    2. Katar'dan "Afganistan İçi Diyalog..
    3. Çatlaklar ve kırışıklar artık dert..
    4. Haldun Işıklı, Söke OSB adına OSBÜK..
    5. Kabe’ye 1913 yılında giden kıspet..
    6. Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini..
    7. Kamu-STK işbirliği projesi sona erdi
    8. 20 yaş diş çekimi sonrası dikkat..
    9. Başkan Çatal’dan Sarımsak tarlasına..
    10. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Bu..
    11. Yunanistan'da yeni kabine yemin etti
    12. "İETT araçlarındaki arızaları..
    13. Süs havuzda akıma kapılan Emir taburcu..
    14. Red Bull Reign'de Bursa şampiyonu..
    15. Konya'da düğün dönüşü kaza! Yaralılar..
    16. İnönü’de çevre düzenleme çalışmaları..
    17. Doğa Sigorta'dan yeni kampanya
    18. Çalıntı araçla kovalamaca sonucu..
    19. Kayseri’ye Yaşlı Yaşam Merkezi’nin..
    20. Bir Yunan Başbakan ilk kez bu..
    21. Erdoğan, Srebrenitsa kurbanları..
    22. Suriyeli muhaliflerden Türkmendağı'na..
    23. Borsa ilk yarıda düştü
    24. Okul bahçesindeki tehlike arz eden..
    25. Muğla’ya şehit ateşi düştü
    26. Başkan Say mahalle muhtarlarıyla bir..
    27. Sri Lanka turizmi teşvik için hava..
    28. Geleceğin şampiyonları Çukurova’da..
    29. THY'den yeni anlaşma! 1 Ağustos'ta..
    30. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!