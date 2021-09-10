Çatlağın kralı sizde! '7 yaşından beri namaz kılarım' diyen Akşener'in gıkı çıkmıyor
Solakların hedef aldığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili "7 yaşından beri namaz kılarım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gıkının çıkmaması tepki çekti.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021-2022 Adli Yılı açılış töreninde yaptığı dua sonrası solakların hedefi haline geldi.
Fondaş medyanın ve kiralık yazarların hedef aldığı Erbaş'a, toplumun çeşitli kesimlerde destek yağıyor.
Akşener'in gıkı çıkmıyor!
'7 yaşından beri namaz kılarım' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gıkının çıkmaması ise tepki çekti.
3 milyon liralık makam aracıyla dikkat çekmişti
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan Akşener'in Samsun ziyaretindeki milyonluk konvoyu gündem olmuştu.
Meral Akşener'in makam aracı olarak tercih ettiği AUDI A8 Long'un değeri ise 3 milyon lirayı buluyor.