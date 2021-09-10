  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erdoğan'ın kişisel bilgilerini sorgulayan SGK çalışanları ile ilgili karar verildi
Galatasaray'ı sarsan ölüm! Eski başkan hayatını kaybetti
Görüntüler İstanbul'dan! E-5'ten uçak geçti
İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu
Gündem Çatlağın kralı sizde! '7 yaşından beri namaz kılarım' diyen Akşener'in gıkı çıkmıyor
Gündem

Çatlağın kralı sizde! '7 yaşından beri namaz kılarım' diyen Akşener'in gıkı çıkmıyor

Solakların hedef aldığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili "7 yaşından beri namaz kılarım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gıkının çıkmaması tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 13:37:00 -
Çatlağın kralı sizde! '7 yaşından beri namaz kılarım' diyen Akşener'in gıkı çıkmıyor

 yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021-2022 Adli Yılı açılış töreninde yaptığı dua sonrası solakların hedefi haline geldi.

Fondaş medyanın ve kiralık yazarların hedef aldığı Erbaş'a, toplumun çeşitli kesimlerde destek yağıyor.

Akşener'in gıkı çıkmıyor!

'7 yaşından beri namaz kılarım' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gıkının çıkmaması ise tepki çekti.

3 milyon liralık makam aracıyla dikkat çekmişti

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan Akşener'in Samsun ziyaretindeki milyonluk konvoyu gündem olmuştu.

Meral Akşener'in makam aracı olarak tercih ettiği AUDI A8 Long'un değeri ise 3 milyon lirayı buluyor.

Akşener'in tercihi dudak uçuklattı
Akşener'in tercihi dudak uçuklattı

Gündem

Akşener'in tercihi dudak uçuklattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay