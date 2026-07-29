Çatıya çıkan kadını polis yalvar yakar ikna etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Düzce'de sinir krizi geçirerek binanın çatısına çıkan 22 yaşındaki kadın, ekiplerin uğraşları sonucu ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Düzce'de yaşadığı kişisel sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen R.S. (22), bir binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. R.S., emniyet ve sağlık personelinin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda sakinleştirilerek güvenli şekilde aşağı indirildi.
Olay yerinde hazır bekletilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan R.S., Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.