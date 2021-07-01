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Dünya Çatışma çıktı! 3 Pakistan askeri öldü
Dünya

Çatışma çıktı! 3 Pakistan askeri öldü

Pakistan’ın güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker öldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 14:28:00 -
Çatışma çıktı! 3 Pakistan askeri öldü

Dawn gazetesindeki haberde, Güney Veziristan’ın Tiarza bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna ilişkin bir bilgi verilmedi.

Emniyet kaynakları, teröristlerin roket ve hafif makineli tüfekle saldırdığını duyurdu.

Kuzey Veziristan bölgesinde sınırdaki güvenlik noktasına, dün Afganistan tarafından teröristlerin ateş açması sonucu 2 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.

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