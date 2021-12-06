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Ekonomi Çatılar sigorta ettirilebilir mi? Uçan çatı parçalarının arabalara verdiği hasarı kim öder?
Ekonomi

Çatılar sigorta ettirilebilir mi? Uçan çatı parçalarının arabalara verdiği hasarı kim öder?

İstanbul’da son yaşanan kuvvetli fırtına nedeniyle 2 gün önce 4 kişinin öldüğünü, 46 kişinin de yaralandığını açıklanırken, AFAD verilerine göre 528 çatı uçarken, uçan çatılardan kopan parçalar da çok sayıda araca hasar verdi. Peki evin çatıları sigortalanır mı? Çatılar sigorta ettirilir mi? Çatılardan kopan parçalar araçlara zarar verirse bu zararı kim karşılar? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 08:55:00 - 2021-12-06 08:56:18
Çatılar sigorta ettirilebilir mi? Uçan çatı parçalarının arabalara verdiği hasarı kim öder?

Geçen hafta İstanbul’da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının 46'ya ulaştığı, 528 çatı uçması, 839 ağaç devrilmesi, 39 araç hasarı, 44 trafik ışığı ve yön tabelası devrilmesi, 12 istinat duvarı ve yol çökmesi yaşandığı bildirildi.

Çatılar sigorta ettirilebilir mi?

Oya Armutçu Hürriyet’teki köşesinde evin çatıları sigortalanır mı, çatılardan kopan parçalar araçlara zarar verirse bu zararı kim karşılar? sorularını İstanbul Barosu avukatlarından Özlem Kaya’ya sordu. İstanbul Barosu avukatlarından Özlem Kaya konuya ilişkin şunları söyledi: “Binalarda yalnızca deprem sigortasının yaptırılması kanunen zorunludur. Binalarda ve sitelerdeki ortak alanların sigorta ettirilmesi kat maliklerinin bu konuda genel kurulda (GK) oy çokluğuyla karar almasına bağlıdır. Böyle bir karar alınmışsa ve bütçede para varsa yönetici kat maliklerince belirlenen sigorta değeri üzerinden binayı sigortalatmakla yükümlüdür. Binanın çatısı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) gereğince mutlak ortak alanlardan sayıldığından ‘Ortak Alan Sigorta’ poliçesi kapsamında yer alır. Eğer binada ortak alan sigortası yaptırılmış olsaydı poliçede teminat altına alınmış olmak kaydıyla fırtınanın sebep olduğu hasarın sigorta şirketince karşılanması mümkün olabilecekti.

Uçan çatı parçalarının arabalara verdiği hasarı kim öder?

Site-apartmanlarda deprem sigortası gibi “Ortak Alan Sigortası” zorunlu değil. Ancak, genel kurulda oy çokluğuyla karar alınırsa yaptırabilirsiniz. Poliçenizde, uçan çatının arabalara vereceği hasar teminat altındaysa sigorta şirketi zararı öder. Ancak, sigortanız yoksa kasko şirketi hasarlı araç sahibine ödediği parayı, o apartman/sitedeki kat maliklerine arsa payları oranında rücu edebilir."

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