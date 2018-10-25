Çatıdan söktüğü kalastaki çivi başına saplandı

Talihsiz kaza bugün saat 15.30 sıralarında Bayramiç'in Palamutova köyünde, çatıda onarım yaptığı evinde meydana geldi. Türken, evinin çatısını onardığı sırada söktüğü eski bir kalas sekerek başına vurdu. Bu sırada kalastaki 10'luk çivi Türken'in kafasına saplandı. Yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türken'in başındaki kalas, çivinin kesilmesiyle alındı.



Yarısı başında kalanan çivinin çıkarılması için İlyas Türken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.