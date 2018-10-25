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Çatıdan söktüğü kalastaki çivi başına saplandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Palamutova köyünde, İlyas Türken (50), evinin çatısını onardığı sırada söktüğü kalas sekerek üzerindeki 10'luk çiviyle birlikte başına saplandı. Bu şekilde hastaneye kaldırılan Türken'in başındaki kalas, çivi sprelle kesilerek alındı. Başında kalan çivi ise cerrahi müdahaleyle çıkarılacak.

25 Ekim 2018 Perşembe 17:45
Çatıdan söktüğü kalastaki çivi başına saplandı

Talihsiz kaza bugün saat 15.30 sıralarında Bayramiç'in Palamutova köyünde, çatıda onarım yaptığı evinde meydana geldi. Türken, evinin çatısını onardığı sırada söktüğü eski bir kalas sekerek başına vurdu. Bu sırada kalastaki 10'luk çivi Türken'in kafasına saplandı. Yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulans ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türken'in başındaki kalas, çivinin kesilmesiyle alındı.

Yarısı başında kalanan çivinin çıkarılması için İlyas Türken, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 17:45
  1. Çanakkale
  2. Çatıdan söktüğü kalastaki çivi başına saplandı
  3. Yaralanma
  4. başına çivi saplandı

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