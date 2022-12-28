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Yerel Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti! Feci anlar kameraya böyle yansıdı
Yerel

Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti! Feci anlar kameraya böyle yansıdı

Isparta'da arızalanan güneş enerjisi sistemini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti. İşçinin düşme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 23:56:00 - 2022-12-28 23:58:12

Isparta'da arızalanan güneş enerjisi sistemini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti. İşçinin düşme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Eğirir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir soğuk hava deposunun güneş enerji sistemini kontrol etmek üzere çatıya çıkan gündelik işçi Hasan Armağan, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre yüksekten soğuk hava deposunun içindeki beton zemine düştü.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Hasan Armağan'ın düştüğünü gören iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Armağan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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