Çatalzeytin yarın okullar tatil mi? Kastamonu Çatalzeytin 23 Aralık Perşembe okul var mı?
Çatalzeytin okullar yok mu? Yurdun büyük bölümü beyaz örtüye büründü. Kastamonu’da yaşayanlar ise yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Çatalzeytin okullar tatil mi? Çatalzeytin okullar kaç gün tatil?
Kastamonu’nun bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Peki, yarın Kastamonu’nda okullar tatil mi? Kastamonu kar tatili var mı?
Çatalzeytin yarın okullar tatil mi? Kastamonu Çatalzeytin 23 Aralık Perşembe okul var mı?
Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.