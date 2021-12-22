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Eğitim Çatalzeytin yarın okullar tatil mi? Kastamonu Çatalzeytin 23 Aralık Perşembe okul var mı?
Eğitim

Çatalzeytin yarın okullar tatil mi? Kastamonu Çatalzeytin 23 Aralık Perşembe okul var mı?

Çatalzeytin okullar yok mu? Yurdun büyük bölümü beyaz örtüye büründü. Kastamonu’da yaşayanlar ise yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Çatalzeytin okullar tatil mi? Çatalzeytin okullar kaç gün tatil?

Yeniakit Publisher
2021-12-22 22:00:00 -
Çatalzeytin yarın okullar tatil mi? Kastamonu Çatalzeytin 23 Aralık Perşembe okul var mı?

Kastamonu’nun bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Peki, yarın Kastamonu’nda okullar tatil mi? Kastamonu kar tatili var mı?

Çatalzeytin yarın okullar tatil mi? Kastamonu Çatalzeytin 23 Aralık Perşembe okul var mı?

Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.

Küre yarın okullar tatil mi 23 Aralık | Kastamonu Küre okullar tatil mi?
Küre yarın okullar tatil mi 23 Aralık | Kastamonu Küre okullar tatil mi?

Eğitim

Küre yarın okullar tatil mi 23 Aralık | Kastamonu Küre okullar tatil mi?

 

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