0553 313 94 23

Çatalhöyük'ün atası: Boncuklu Höyük

Konya'da yer alan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Çatalhöyük'ün 9 kilometre yakınında bulunan 10 bin yıllık Boncuklu Höyük'teki kazı çalışmaları devam ediyor- Kazı başkanı ve İngiltere Liverpool Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dougles Baird:- "Buradaki incelemeler sonucunda buğday, bezelye ve mercimek gibi tahılların 10 bin yıl önce kullanıldığını tespit ettik. Yine Çatalhöyük'ten farklı olarak koyunun evcilleştirildiğine dair izlenimler var"- "Boncuklu Höyük'te, Çatalhöyük'ün aksine tarım daha az yapılmış. Ancak mimari ve yerleşim uygulamalarına baktığımızda burası, Çatalhöyük'ten bin yıl daha önce kurulmuş bir yerleşim yeri. Yani Çatalhöyük'ün atası diyebiliriz"

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:36
Çatalhöyük'ün atası: Boncuklu Höyük

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Çatalhöyük'ün 9 kilometre yakınında bulunan 10 bin yıllık Boncuklu Höyük'teki kazı çalışmaları devam ediyor.

Kazı başkanı ve İngiltere Liverpool Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dougles Baird, kazı çalışmalarıyla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında, Boncuklu Höyük'te uluslararası 60 kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl Boncuklu Höyük'teki 4 farklı alanda çalışma yürüttüklerini dile getiren Baird, şöyle konuştu:

"Çok uzun süredir çalışmalar yapıyoruz. Buluntuları, hayvan ve tarım kalıntılarını atlamadan en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz. Buradaki incelemeler sonucunda buğday, bezelye ve mercimek gibi tahılların 10 bin yıl önce kullanıldığını tespit ettik. Yine Çatalhöyük'ten farklı olarak koyunun evcilleştirildiğine dair izlenimler var. Boncuklu Höyük'te, Çatalhöyük'ün aksine tarım daha az yapılmış. Ancak mimari ve yerleşim uygulamalarına baktığımızda burası Çatalhöyük'ten bin yıl daha önce kurulmuş bir yerleşim yeri. Yani Çatalhöyük'ün atası diyebiliriz."

- Tuvalet ihtiyaçları için çukur kazmışlar

Baird, Boncuklu Höyük'ün tarihinin çok eskiye dayandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burası, dünyanın en eski medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapmış, bu nedenle dünyadan birçok arkeoloğun ilgisini çekiyor. Dünyadaki bilim insanları için Konya çok önemli bir şehir. Çünkü Çatalhöyük burada. Dünyada ilk tarımın yapıldığı tescilli bir yer. Bunun yanı sıra Boncuklu Höyük'te ileride yapacağımız çalışmalar medeniyete ışık tutacak. Yine Boncuklu Höyük'te insanların 10 bin 300 yıl öncesinde tuvalet ihtiyacını karşılamak için bir çukur kazdığını ve bunun için ayrı bir alan inşa ettiklerini görüyoruz."

- "Buradaki toplumun Güneydoğu Avrupa'ya yayıldığını görüyoruz"

Boncuklu Höyük'te 10 bin yıl öncesinde tarım yapıldığını ifade eden Baird, şunları kaydetti:

"DNA testleri sonucunda Avrupa'da çalışma yapan arkadaşlarımızla karşılaştırmalar yaptığımızda, buradaki toplumun Güneydoğu Avrupa'ya yayıldığını görüyoruz. Akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarıyoruz. Tarım ürünlerinin alışverişine yönelik olarak ticari amaçla Avrupa’ya gidişlerin olduğunu tespit edebiliyoruz. Yine Höyük'te kerpiç duvar izleri, yapıların oval olması ile karşılaştık. Aynı zamanda büyük memeli hayvanlar ile balık ve su kuşlarına ait kalıntılar var. Bölge oldukça sulak, bataklık ve göllerle kaplıymış."

- "Ev içlerine gömülen ölülere rastladık"

Baird, yoğun mimari izler görmediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Evler birbirinden bağımsız olarak inşa edilmiş. Günlük aktivitelerin gerçekleştirildiği ve yemeklerin pişirildiği alanlar var. Ortak mutfak alanı da mevcut. Bu da sosyal açıdan birbirileriyle etkileşimlerinin olduğunu gösteriyor. İlginç bir bölüm. Hane halklarının inanç sistemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaştık. Yaban öküzü başta olmak üzere bazı hayvanların kafa taslarının duvarlara işlendiğini gördük. Ev içlerine gömülen ölülere rastladık. Ayrıca ev tabanına değil, ev dışındaki alanlara da gömü taktiği uygulanmış."

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Konya'nın çok eski bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, "Belediye olarak bu tarz çalışmaları destekliyoruz. Bölgenin gelişmesi, yolunun, çevre düzenlemesinin yapılması için çalışıyoruz. Burası yeni bir turizm merkezi olacak. Ziyaretçi sayısının da önümüzdeki yıllarda 20-30 kat artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ise kazı çalışması yapılan alanın gelecek yıllarda bölgenin parlayan yıldızı olacağını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:36
  1. Boncuklu Höyük
  2. Konya
  3. tuvalet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanının mitinglerinde videosunu paylaştığı fenomen İHA’ya konuştu
    1. Cumhurbaşkanının mitinglerinde..
    2. (Özel haber) Milli boksör Elif..
    3. Nevşehir’de 121 bin 117 trafiğe..
    4. İslahiye üzümünde kurutma zamanı
    5. Başkan Çolakbayrakdar, Sosyal Yaşam..
    6. Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6..
    7. Transferin şampiyonu Kayserispor oldu
    8. Aileler birleşmeli
    9. Oryantiring hazırlık kamplarının ilk..
    10. Dink cinayeti davası
    11. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan..
    12. Uğur Böceği kursiyerlerinde sertifika..
    13. Milli motosikletçiler Portekiz'de..
    14. Zabıta 193’üncü yaşını kutluyor
    15. Çevik Kuvvet Kavşağı’nda sona doğru
    16. Aydın’da baba oğlunu vurdu
    17. Yeşilyurt Belediyespor’dan transferin..
    18. Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
    19. Musabeylispor Amatör ligde mücadele..
    20. Malatya’da araç sayısında artış
    21. Mardin Savur TOKİ 157 ev ve ticaret..
    22. "Aile kulübü"nün yeni hedefi dünya..
    23. Çatalhöyük'ün atası: Boncuklu Höyük
    24. Uluslararası İnsan Hakları Akademisi..
    25. Başarılı valiye vatandaşlardan..
    26. Emziren annelere 6 beslenme önerisi
    27. Milyonlarca emekli bekliyor! Maaşlara..
    28. Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Dünya..
    29. Türkiye-Çekya İş Forumu
    30. Alleben’in gurur gecesi
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    FETÖ itirafçısı, futbola geri döndü! İşte yeni takımı
    FETÖ itirafçısı, futbola geri döndü! İşte yeni takımı