Çatalcalılardan başkanlarına tebrik ziyareti

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Üner, “Bundan sonra Çatalca için hep birlikte çalışacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde daha yaşanabilir bir Çatalca için hizmet edeceğiz” mesajını veriyor. Hafta içinde Başkan Üner’e başarılar dileyen ziyaretçiler arasında oda ve dernek heyetleri de vardı. Çatalca Şoförler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi , Çatalca Birlik Otobüs Yazıhanesi Kooperatifi ve Çatalca Avcılar Atıcılar Derneği, Çatalca Ziraat Odası heyetinin devam etti. Çatalca Belediye Başkanımız Mesut Üner’i makamında ziyaret eden dernek ve kooperatifl er, hayırlı olsun dileklerini iletti. Mahalle Muhtarları da, Mesut Üner’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Muhtarlara nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Üner, birlikte güzel işler yapacaklarına inandığını belirtti.