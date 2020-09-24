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Aktüel Çatalca'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Çatalca'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

İlçede emlakçılık yapan Osman Gül'ün ormanlık alanda öldürülmesine ilişkin 87 güvenlik kamerasından yaklaşık 400 saatlik görüntü inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheliyi gözaltına aldı - Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:37:38 -
Çatalca'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Çatalca'da emlakçılık yapan Osman Gül'ün ormanlık alanda öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'daki ormanlık alanda Osman Gül'ün öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, olay yerinde bulunan kanlı yeşil poşet, sopalar ve arsa satış pankartı üzerindeki telefon numarası ile çevre ve güzergahlardaki 87 güvenlik kamerasının yaklaşık 400 saatlik görüntüleri incelendi.

İncelemede cinayet zanlısının yine emlakçılık yapan B.D. olduğunu tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma istihbarat ekipleri, zanlının olay yerinden maktule ait aracı alarak Çatalca'daki bir ara sokağa bıraktığı ve daha sonra bir mağazadan kıyafet alıp üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirdiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takiple şüphelinin yerini belirleyen ekipler, B.D.'yi saklandığı Başakşehir'deki adreste yakaladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgusu yapılan şüpheli B.D., cinayeti işlediğini itiraf etti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli B.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelinin arsa bakmak için gittikleri olay yerinde, Osman Gül'ü borcunu istemesi üzerine çıkan tartışmada çekiçle başına vurarak öldürdüğü öğrenildi.

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