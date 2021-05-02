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Çatalca'da tekne battı! 1 kişi kayıp
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Yerel Çatalca'da tekne battı! 1 kişi kayıp
Yerel

Çatalca'da tekne battı! 1 kişi kayıp

Çatalca’da içinde iki kişinin bulunduğu 6 metrelik tekne pervane ve şaftının kırılmasından dolayı battı. 2 kişiden biri hastanede tedavi altına alınırken, diğer şahıs halen aranıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 07:30:00 - 2021-05-02 07:32:08
Çatalca'da tekne battı! 1 kişi kayıp

Olay akşam saatlerinde Çatalca Ormanlı Plajı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalıköy’den Sarıyer istikametine giden teknenin pervanesi ve şaftı kırıldı. Kırılmanın etkisiyle su almaya başlayan tekne batmaya başladı. Teknenin battığını görenler durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

Batmadan dolayı teknede bulunan bir kişi kayboldu. Teknede bulunan Yakup Hut isimli şahsa da Arnavutköy Karaburun açıklarında ulaşıldı. Yakup Hut’un 2 saat yüzdükten sonra karaya çıktığı öğrenildi.

Yakup Hut önce Arnavutköy Devlet Hastanesine oradan da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yakup Hut’un kardiyoloji servisindeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken diğer şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor.

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