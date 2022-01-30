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Gündem Polis servisi devrildi! 2'si ağır 10 polis yaralandı
Gündem

Polis servisi devrildi! 2'si ağır 10 polis yaralandı

Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada minibüs şoförü yaralanmazken 10 polis memuru yaralandı. Polis memurlarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 09:36:00 - 2022-01-30 09:54:05
Polis servisi devrildi! 2'si ağır 10 polis yaralandı

Kaza, saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana geldi. İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 10 polis memuru yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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