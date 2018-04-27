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Çatalca'da feci kaza! 2 ölü

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

27 Nisan 2018 Cuma 17:39
Çatalca'da feci kaza! 2 ölü

TEM Otoyolu Çatalca mevkii Ankara istikametindeki kaza saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridinde 34 VL 7173 plakalı kamyondan, 34 AJ 0597 plakalı araca mal aktarılıyordu. Murat Puza yönetimindeki 39 EV 339 plakalı TIR, emniyet şeridindeki araçlara çarptı.

ARAÇLARIN YANINDAKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Feci kazada emniyet şeridindeki araçların yanında bulunan Saffet Mandacı ve adı öğrenilemeyen kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Hatip Gökalp ise hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik her iki yönde de durma noktasına geldi. Öte yandan kazayla ilgili TIR sürücüsü Murat Puza gözaltına alındı. Kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 17:39
  1. Ankara
  2. tem
  3. Çatalca
  4. kaza

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