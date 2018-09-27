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Çatalca'da büyük patlama! 2 işçi yaralandı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan metal geri dönüşüm atölyesinde meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:15
Çatalca'da büyük patlama! 2 işçi yaralandı

İstanbul Çatalca'da metal geri dönüşümü yapılan atölyede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Tepecik Yolu Tepeci Mevkiinde bulunan bir metal hurda geri dönüşümü yapılan bir atölyenin bahçesindeki metallerin arasında saat 15.30 sıralarında patlama meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Selim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın olduğu bölgede çalışmaları devam ediyor. Patlamanın neden meydana geldiği ekiplerin incelemelerinin ardından ortaya çıkacak.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 17:15
  1. İstanbul
  2. Çatalca
  3. patlama
  4. 2 işçi yaralandı

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